الصحة السورية: مليون مواطن سورى يعانون من اضطرابات نفسية شديدة





دمشق (أ ش أ)

أفادت مديرية الصحة النفسية فى وزارة الصحة بسوريا، اليوم السبت، بأن نحو مليون مواطن يعانون من اضطرابات نفسية شديدة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، لمدير الصحة النفسية فى الوزارة، رمضان محفورى قوله، "لدينا الآن ما يقرب من مليون شخص يعانون من الاضطرابات النفسية الشديدة"، مضيفا أن "الأمراض النفسية والعصبية، التى كان للأزمة الأخيرة فى البلاد دور كبير فى زيادة أعداد المصابين بها، ساهمت بزيادة أعداد المتسولين لأسباب صحية فى البلاد".

وكانت "رابطة الأطباء النفسيين" فى سوريا قدرت العام الماضى عدد المصابين بأمراض نفسية حادة منذ عام 2011 بـ 4% من سكان سوريا، أى ما يعادل 400 ألف من أصل 20 مليون سورى.