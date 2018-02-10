السيطرة على حريق نشب فى عمارة سكنية بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق الذى نشب بأحد العقارات السكنية أمام مدرسة محمد عبده بمدينة دمياط.

وقال شهود عيان إن الحريق نشب بأحد محلات المحمول بشارع التحرير نتيجة ماس كهربائى.

وقد أصيب الأهالى بحالة من الذعر نتيجة تواجد مراكز الدروس الخصوصية بالعقار.

