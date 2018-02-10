السلع التموينية توقع عقد تفريغ مليون طن قمح مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات

السلع التموينية توقع عقد تفريغ مليون طن قمح مع شركة بورسعيد لتداول الحاوياتالسبت، 10 فبراير 2018 03:49 م
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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وقعت الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، عقد تفريغ شحنات القمح المستورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بموجب عقد الاتفاق تتولى شركة بورسعيد لتداول الحاويات برئاسة اللواء جمال عز الدين، تفريغ نحو مليون طن قمح سنويا.
وقالت هيئة السلع لتموينية فى بيان اليوم، إن الاتفاق يأتى بتوجيه من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالتنسيق مع اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى واللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة تنمية ميناء غرب بورسعيد.
وأضافت الهيئة أن الاتفاق يهدف لتشغيل ميناء بورسعيد وتخفيف العبء على موانئ الاسكندرية ودمياط وتقليل فترات انتظار السفن ومنع التكدس بالإضافة إلى تشغيل خط السكك الحديدية من ميناء بورسعيد للصوامع لتخفيف العبئ على الطرق وسرعة تداول القمح والبرى.
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