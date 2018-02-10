السفير اليمنى بالقاهرة يسلم سامح شكرى رسالة شكر وتقدير لمصر





كتبت إيمان حنا

أكد الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن بالقاهرة، امتنان اليمنيين لما تقوم به مصر من مساندة لليمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع سامح شكرى وزير الخارجية لإطلاعه على آخر التطورات السياسية والعسكرية والأمنية باليمن ، كما نقل له رسالة شكر من عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى؛ تضمنت إشادة بالمواقف المشرفة لجمهورية مصرالعربية قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي .

ومن جهة أخرى عبر السفير اليمنى عن امتنان اليمنيين وتقديرهم لدور مصرالمشرف ضمن قوات التحالف العربي وفِي الأمم المتحدة خلال عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي وأيضا للمساعدات التي قدمتها مصر لليمن لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية على نحو خطير بسبب الحرب التي أشعل فتيلها الطرف الانقلابي ممثلا في ميليشيات وعصابات الحوثيين.