الزراعة: تكثف أعمال مكافحة سوسة النخيل بـ6 محافظات





كتب عز النوبى

قال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة إن هناك حملات مستمرة من قبل إدارة المكافحة للتصدى لآفة السوسة الحمراء فى النخيل بعدة مناطق بـ6 محافظات، التى تكثر بها زراعة النخيل "الجيزة، مطروح، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف."

وأكد السباعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح هناك برامج توعوية إرشادية مكثفة لمزارعى النخيل، ومتابعة دورية للتصدى لآفة السوسة الحمراء، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها.

وتابع رئيس المكافحة أن الإدارة المركزية تتابع دوريا النخيل المصاب بمختلف المحافظات وتقدم كل الدعم الفنى من كوادر لديها، وكذلك الدعم المادى من توفير المبيدات والأجهزة اللازمة لمكافحة سوسة النخيل، وأيضا المتابعة المستمرة للعمل بإشراف مباشر من الإدارات وبالتعاون مع وكلاء وزارة الزراعة للوصول لنتائج مرضية.

وتابع رئيس مكافحة الآفات أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة، وتذليل كل العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور، موضحا أنه كلف لجان الرصد والمكافحة بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام مرة كل شهر ومتابعة العلاجات التى تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكى، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته.