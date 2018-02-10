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الرئيس الكورى الجنوبى يجتمع مع الرئيس الشرفى للشطر الشمالى

السبت، 10 فبراير 2018 08:57 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يجتمع مع الرئيس الشرفى للشطر الشمالى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان


سول (أ ش أ)
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اجتمع الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم السبت، مع الرئيس الشرفى الكورى الشمالى كيم يونج نام الذى يرأس وفد بيونج يانج الذى يشارك فى افتتاح الأولمبياد الشتوية فى بيونج تشانج.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الاجتماع الذى وصفته بالنادر والتاريخى عُقد فى القصر الرئاسى بالعاصمة سول، وحضره من الجانب الشمالى أيضا شقيقة زعيم كوريا الشمالية ورى سون جوان رئيس لجنة التوحيد السلمى لكوريا، ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوى هوي.

وتعد زيارة الوفد الكورى الشمالى لسول، الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس عام 2009، عندما قام وفد من بيونج يانج بزيارة نادرة للشطر الجنوبى للمشاركة فى جنازة الرئيس الكورى الجنوبى كيم داى جونج الذى عقد أول قمة محادثات بين الكوريتين مع الزعيم الكورى الشمالى الراحل كيم جونج إيل عام 2000.. ومن المقرر أن يغادر الوفد الكورى الشمالى إلى بلاده غدا الأحد.


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