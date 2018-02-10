video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يثمن الدعم العسكرى والإنسانى الألمانى لبلاده

السبت، 10 فبراير 2018 04:27 م
الرئيس العراقى يثمن الدعم العسكرى والإنسانى الألمانى لبلاده الرئيس العراقى فؤاد معصوم


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ثمن الرئيس العراقى فؤاد معصوم، خلال لقائه، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، الدعم العسكرى والإنسانى الألمانى لبلاده.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية العراقية- أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي- تأكيد الرئيس العراقى على أهمية مواصلة التنسيق بين الدول للقضاء على الإرهاب بشكل نهائى.

وقال معصوم- خلال اللقاء- إن العراق مستعد لتقديم خبراته الواسعة لكل الدول ومنها الأوربية لدعم خططها فى مكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى تمسك العراقيين بالنظام الديمقراطى فى إطار عراق موحد متقدم، مؤكدا ثقته بنجاح الانتخابات المقبلة و بالسير قدما لتطوير النظام الديمقراطى.

ومن جانبها، جددت وزيرة الدفاع الألمانية حرص بلادها على وحدة العراق وسيادته وتطور نظامه الديمقراطى ودعمها لحل كل الخلافات الداخلية على أساس القانون، مؤكدة استعداد ألمانيا لتوسيع التعاون العسكرى مع العراق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بالكويت: مصر ستشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر إعادة إعمار العراق

واشنطن: الحشد الشعبى استخدم أسلحة أمريكية فى العراق

العراق: مقتل مدنى وإصابة 3 آخرين فى هجومين شمالى وغربى بغداد

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة