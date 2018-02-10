الرئيس العراقى يثمن الدعم العسكرى والإنسانى الألمانى لبلاده





بغداد (أ ش أ)

ثمن الرئيس العراقى فؤاد معصوم، خلال لقائه، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، الدعم العسكرى والإنسانى الألمانى لبلاده.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية العراقية- أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي- تأكيد الرئيس العراقى على أهمية مواصلة التنسيق بين الدول للقضاء على الإرهاب بشكل نهائى.

وقال معصوم- خلال اللقاء- إن العراق مستعد لتقديم خبراته الواسعة لكل الدول ومنها الأوربية لدعم خططها فى مكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى تمسك العراقيين بالنظام الديمقراطى فى إطار عراق موحد متقدم، مؤكدا ثقته بنجاح الانتخابات المقبلة و بالسير قدما لتطوير النظام الديمقراطى.

ومن جانبها، جددت وزيرة الدفاع الألمانية حرص بلادها على وحدة العراق وسيادته وتطور نظامه الديمقراطى ودعمها لحل كل الخلافات الداخلية على أساس القانون، مؤكدة استعداد ألمانيا لتوسيع التعاون العسكرى مع العراق.