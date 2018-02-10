الدفاع اللبنانية تجرى اتصالات بقائد الجيش وقوات اليونيفيل





بيروت (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، خلال اتصال هاتفى مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، آخر التطورات بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية.

كما أجرى وزير الدفاع سلسلة اتصالات مع عدد من المسئولين الأمنيين للإطلاع منهم على أوضاع القرى والبلدات الحدودية.

وفى السياق ذاته اتصل وزير الدفاع اللبنانى بقائد قوات الأمم المتحدة المؤقت فى لبنان "يونيفيل" الجنرال مايكل بيرى وبحث معه آخر التطورات وأبلغه "رفض لبنان الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتى تمثلت اليوم بغارات وهمية نفذها الطيران الإسرائيلى فى أجواء القرى والبلدات الجنوبية.

وشدد على رفض لبنان وإدانته استخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها على الأراضى السورية واضعا إياه "فى إطار الانتهاك السافر للسيادة اللبنانية".

من جانب آخر حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة وبلدات مرجعيون كما تم سماع صفارات الإنذار من داخل منطقة فلسطين المحتلة مقابل العديسة واستنفار لقوات حفظ السلام.