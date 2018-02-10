الخارجية الفرنسية: الإبلاغ عن 100 مسلح فرنسى فى سوريا





باريس (أ ف ب)

قال مقربون من وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود 100 فرنسى انضموا إلى المسلحين فى سوريا من أسرهم أو محاميهم، فى تراجع عن تصريحات سابقة للوزير تحدثت عن اعتقالهم من المقاتلين الأكراد السوريين.

وأوضحت المصادر ذاتها "أنهم أشخاص أبلغ عنهم محاموهم أو أسرهم، يمكن أن يكونوا معتقلين أو محتجزين أو موجودين هناك".

وأضافت أنه فى الإجمال تم الإبلاغ عن نحو 30 أسرة بينها "5 أو 6" أسر فقط موجودة فى مخيمات احتجاز.

وأوضحت أن "هناك 60 طفلا ضمن الأفراد الـ 100 المبلغ عنهم والبقية من البالغين".

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان صرح الأربعاء، لقناة "بى إف إم تى فى" أن "نحو 100 " فرنسى مسلح "تم اعتقالهم من قبل أكراد سوريا".