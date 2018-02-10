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الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق مخزن بويات فى السلام

السبت، 10 فبراير 2018 04:27 م
الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق مخزن بويات فى السلام السيطرة على حريق مخزن بويات-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل فى مخزن بويات فى السلام، وسط تمركز رجال الإطفاء ﻹجراء عمليات تبريد للحريق، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
 
 
 تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن بويات فى السلام، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم الدفع بـسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران.

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