الحماية المدنية: تحطم حوائط مخزن بويات السلام نتيجة انفجار مواد كيميائية





كتب عبد الرحمن سيد

انتقلت 15 سيارة إطفاء إلى مكان حريق مخزن بويات بمنطقة السلام، لمحاولة السيطرة عليه، ومنع خطر امتداده للمجاورات، فيما حدثت انفجارات داخل المخزن بسبب وجود مواد كيميائية، أدت إلى تحطم حوائط المكان، ويكثف رجال الإطفاء من جهودهم، للسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن بمنطقة السلام، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وفرض كردون أمنى حول مكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.