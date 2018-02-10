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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق هائل بمصنع عطور فى الخانكة

السبت، 10 فبراير 2018 03:04 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق هائل بمصنع عطور فى الخانكة حريق - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن والحماية المدنية بالخانكة فى القليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للعطور بعزبة الهادى بالجبل الأصفر دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائى، لفحص الحريق وبيان أسبابة وملابساته.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمصنع بعزبة الهادى التابعة لقرية الجبل الأصفر بالخانكة.
 
انتقل على الفور إلى مكان الحريق اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والمحاسب مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة، وتم الدفع بسيارات إطفاء الحماية المدنية، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق الذى استمر ساعتين، وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائى، وقدرت الخسائر بمبلغ مليون جنيه، دون خسائر فى الأرواح.

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