الحكومة السودانية تؤكد استعدادها لخوض جولة مفاوضات مع الحركة الشعبية





(أ ش أ)

أكدت الحكومة السودانية استعدادها لخوض جولة أخرى من المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، لأجل التوصل لسلام فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عضو وفد الحكومة المفاوض عبد الرحمن أبو مدين ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت ، إن الجولات القادمة ستكون لمناقشة البنود التى تخص وقف إطلاق النار، وكيفية الوصول إلى تحقيق اتفاق حولها، من أجل التوجه نحو الخطوات الأخرى بشأن السلام الدائم.

وأكد تكثيف الجهود والمضى فى اتجاه تحقيق السلام بالبلاد وإعطاء الحركة الشعبية فرصة للجولة القادمة من أجل التوصل إلى سلام ، وقال "سنعطيهم فرصة لأن أعضاء الوفد جميعهم جدد".

وجدد تأكيد الحكومة بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين إلا عبر حدود السودان وذلك فى إطار حماية سيادة البلاد.

يذكر أنه فى الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت فى أديس أبابا ، تمسك وفد الحكومة بأن يكون وقف العدائيات ممهدا إلى وقف دائم لإطلاق النار ليسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان ، فيما تمسك وفد الحركة الشعبية بأن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية مع نقل المساعدات من خارج الحدود.