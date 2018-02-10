الحكومة البلغارية تتنصل من نائب رئيس الوزراء بعد انتقاده نائبة أوروبية





صوفيا (أ ف ب)

نأت الحكومة البلغارية بنفسها السبت، من نائب رئيس الوزراء القومى فاليرى سيميونوف بعدما هاجم النائبة الأوروبية عن حزب الخضر سكا كيلر إثر انتقادها للفساد فى بلغاريا التى تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

وأورد بيان للحكومة المحافظة برئاسة بويكو بريسوف أن "موقف الحزب القومى من النائبة الأوروبية سكا كيلر لا يعكس موقف الحكومة البلغارية، إن الحكومة منفتحة دائما على الانتقادات وتحترم الحق فى حرية التعبير عن الرأى الشخصى فى إطار القانون".

وينتمى اثنان من نواب رئيس الوزراء البلغارى الأربعة إلى ائتلاف "قوميون موحدون"، وبعدما فاز الائتلاف بالغالبية فى انتخابات مارس 2017 التشريعية، اضطر بريسوف إلى تشكيل حكومة مع القوميين الذى عمدوا إلى تليين مواقفهم حيال الغجر والمهاجرين والمثليين.

لكن الحزب الذى ينتمى إليه سيميونوف أصدر الجمعة، بيانا وصف فيه سكا كير، الألمانية التى تشارك فى ترؤس حزب الخضر فى البرلمان الأوروبى، بأنها "جهادية خضراء" أيدت احتجاجات البيئيين البلغار فى صوفيا على الترخيص لبناء فى منطقة محمية.