الحشد الشعبى يتصدى لهجوم شنه "داعش" على الحدود العراقية السورية

الحشد الشعبى يتصدى لهجوم شنه "داعش" على الحدود العراقية السوريةالسبت، 10 فبراير 2018 04:00 ص
قوات الحشد الشعبى
بغداد أش أ
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أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقية، الجمعة، التصدى لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على الحدود العراقية السورية.
وأوضح بيان للحشد - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - " إن قوات اللواء الـ29 فى الحشد الشعبى تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر بتنظيم (داعش) فى قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية"، وكان الحشد الشعبى العراقى قد أعلن فى ديسمبر الماضى السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.
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