الجيش اليمنى ينجح فى السيطرة على جبل استراتيجى غربى تعز





عدن أ ش أ

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، على جبل حيد الحمام الاستراتيجى فى مديرية مقبنة غربى تعز، القريب من خط تعز المخا من قبضة مليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية اليوم (السبت) عن مصدر عسكرى قوله إن تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على المليشيات المتمركزة فيه، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار، مضيفا أن الفرق الهندسية بالجيش نزعت عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيات فى محيط الجبل قبل فرارها لعرقلة تقدم قوات الجيش.

يأتى هذا فى الوقت الذى قصفت مليشيا الحوثى الانقلابية الأحياء السكنية شرقى المدينة بقذائف الهاون.

وأكد المصدر أن المليشيات شنت منذ الساعات الأولى قصفا عنيفا من مواقع تمركزها فى تباب السلال وما جاورها شرق المدينة على الأحياء السكنية فى منطقة ثعبات شرقى تعز بقذائف الهاون، عقب تصدى قوات الجيش اليمنى لهجوم عنيفة شنته المليشيات على مواقعها.