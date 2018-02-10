الجيش التركى يؤسس نقطة مراقبة خامسة فى إدلب السورية

الجيش التركى يؤسس نقطة مراقبة خامسة فى إدلب السوريةالسبت، 10 فبراير 2018 01:07 ص
عناصر من الجيش التركى
أنقرة أ ش أ
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أعلنت الأركان العامة التركية، أن الجيش أسس خامس نقطة مراقبة له فى محافظة إدلب السورية، الجمعة، فى إطار مراقبة منطقة وقف التصعيد هناك.
وذكرت الأركان التركية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "العسكريين باشروا العمل بتأسيس نقطة المراقبة الخامسة فى منطقة تل طوقان فى إدلب، فى إطار الاتفاق التى تم التوصل إليه فى أستانا حول وقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لإقامة الهدنة وعودة النازحين".
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