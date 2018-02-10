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الجيش التركى يؤسس نقطة مراقبة خامسة فى إدلب السورية

السبت، 10 فبراير 2018 01:07 ص
الجيش التركى يؤسس نقطة مراقبة خامسة فى إدلب السورية عناصر من الجيش التركى


أنقرة أ ش أ
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أعلنت الأركان العامة التركية، أن الجيش أسس خامس نقطة مراقبة له فى محافظة إدلب السورية، الجمعة،  فى إطار مراقبة منطقة وقف التصعيد هناك.

وذكرت الأركان التركية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "العسكريين باشروا العمل بتأسيس نقطة المراقبة الخامسة فى منطقة تل طوقان فى إدلب، فى إطار الاتفاق التى تم التوصل إليه فى ​أستانا​ حول وقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لإقامة ​الهدنة​ وعودة النازحين".


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نقطة مراقبة خامسة

إدلب السورية

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