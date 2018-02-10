الجيش التركى يؤسس نقطة مراقبة خامسة فى إدلب السورية





أنقرة أ ش أ

أعلنت الأركان العامة التركية، أن الجيش أسس خامس نقطة مراقبة له فى محافظة إدلب السورية، الجمعة، فى إطار مراقبة منطقة وقف التصعيد هناك.

وذكرت الأركان التركية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "العسكريين باشروا العمل بتأسيس نقطة المراقبة الخامسة فى منطقة تل طوقان فى إدلب، فى إطار الاتفاق التى تم التوصل إليه فى ​أستانا​ حول وقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لإقامة ​الهدنة​ وعودة النازحين".