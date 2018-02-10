الجيش الإسرائيلى ينفى إصابة أكثر من طائرة بنيران سورية





رويترز

قال الجيش الإسرائيلى، اليوم السبت، إن طائرة واحدة فقط من طائراته أصيبت أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بلا طيار من سوريا.

وأضاف اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس أن الطائرات "عادت كلها بسلام باستثناء واحدة تحطمت فى إسرائيل، مضيفا أن ضرب الطائرة يعد هجوما ايرانيا على إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام سورية قد نقلت فى وقت سابق عن مسؤول عسكرى قوله إن الدفاعات الجوية السورية "أصابت أكثر من طائرة".