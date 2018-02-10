الجزائر تتطلع لإصلاح نظام الدعم للتخلص من عجز الموازنة خلال 3-4 سنوات





رويترز

قال وزير المالية الجزائرى عبد الرحمن راوية اليوم السبت إن حكومة بلاده تتطلع لإجراء إصلاحات فى نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

وأبلغ راوية الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولى لمناقشة الإصلاحات المالية فى المنطقة بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين فى عام 2019 ودعم سلع أخرى فى عام 2020.

وامتنع عن تحديد أوجه الدعم التى قد تخضع للخفض فى عام 2020 مكتفيا بالقول بأن نظام الدعم الحالى أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي.

وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم فى سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطى المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.

وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافى أسعار النفط العالمية فى الأشهر الماضية بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2 % من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى مقارنة مع 13.5 % فى عام 2016.

وقال راوية إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم.





