التلفزيون السورى: تقارير عن عدوان إسرائيلى جديد





رويترز

أفاد التلفزيون السورى، منذ قليل، أن تقارير أشارت إلى عدوان إسرائيلى جديد. مضيفا أن هناك دوى انفجارات في ريف دمشق.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلى إن صفارات الإنذار انطلقت فى مرتفعات الجولان اليوم السبت، ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلى، إن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته المقاتلة، اليوم السبت، وأن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها الجوى من سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية فى سوريا، وأطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوى الإسرائيلى نيران سورية هائلة مضادة للطائرات، وسقطت طائرة إف-16 فى إسرائيل والطياران بخير، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة سقطت فى شمال إسرائيل .

فيما نقل التلفزيون السورى، عن مصدر عسكرى قوله اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت هجوما على قاعدة عسكرية سورية وإن الدفاع الجوى تصدى للهجوم وأصاب أكثر من طائرة.