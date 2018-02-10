التعليم: لا صحة لوفاة 25 معلمًا فى حادث سير بطريق قنا

التعليم: لا صحة لوفاة 25 معلمًا فى حادث سير بطريق قناالسبت، 10 فبراير 2018 12:08 ص
الدكتور أحمد الجيوشي
كتب محمود طه حسين
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أعلن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم، عدم صحة ما تم تداولة بشأن وفاة 25 معلما تعرضوا لحادث أثناء سفرهم إلى إحدى محافظات الصعيد كانوا فى طريقهم لإحدى الدورات التدريبية.
وقال الجيوشى فى تصريحات صحفية له، إن الحادث الذى شهد وفاة معلمين، كان منذ يومين في المنيا حيث توفى فيه 5 معلمين فقط كانوا متوجهين لملوى بمدينة المنيا لنيل تدريبات الترقى وتم نعيهم من قبل الوزارة وتقديم العزاء لأسرهم.
وكانت انتشرت خلال الساعات الأخيرة على صفحات الفيس بوك وفاة 25 معلم في حادث مروع على طريق القاهرة قنا الأمر آثار اهتمام المعلمين .
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