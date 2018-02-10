التحرى عن ضحايا جدد لعاطل سرق 3 محال تجارية فى الجمالية





كتب أحمد إسماعيل

يواصل رجال مباحث الجمالية تحرياتهم لكشف الضحايا الجدد لعاطل سقط فى قبضة الشرطة فى اتهامه بسرقة 3 محال تجارية.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، الذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الجمالية للحالة الأمنية بشارع برجوان، حيث ألقوا القبض على "إبراهيم.ج.إ" 25 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما"سرقة متجر"، وبحوزته أجنة حديدية.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب سرقة 3 متاجر بأسلوب "كسر القفل" بواسطة الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، وسرقته مبالغ بلغت 8 آلاف جنيه منها أنفقها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، فتحررت له المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وقررت ما سبق .