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البيت الأبيض: سنصدر قريباً تفاصيل جديدة حول تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

السبت، 10 فبراير 2018 02:01 ص
البيت الأبيض: سنصدر قريباً تفاصيل جديدة حول تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية


واشنطن أ ش أ
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، أن البيت الأبيض سيصدر قريباً خطاباً بشأن وثيقة سرية قال إن الديمقراطيين أعدوها لدحض مذكرة من الجمهوريين أشارت إلى تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (اف بى آي) ضد ترامب فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن ترامب - وخلال حديثه للصحفيين فى البيت الأبيض - لم يوضح أى تفاصيل حول محتوى هذا الخطاب.


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