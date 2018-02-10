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البرلمانات العربية تشيد بدور السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين

السبت، 10 فبراير 2018 04:59 م
البرلمانات العربية تشيد بدور السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى


(أ ش أ)
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أشاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربى ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذى عُقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية ، بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود وعناية ورعاية للحرمين الشريفين وخدمتهما وتحقيق الأمن فيهما.

وأكد المؤتمر فى بيان صدر فى ختام أعماله أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان تقوم بدور كبير فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحُجّاج والمعتمرين والزوار.

وأشار المؤتمر إلى أن المملكة العربية السعودية ومُنذ تأسيسها كان فى مقدمة أولوياتها الاهتمام والعناية بتوسعة الحرمين الشريفين، وما تحقق من نهضة عمرانية كبيرة للحرمين الشريفين يُعد أكبر شاهد على اهتمام وعناية المملكة وقادتها بالأماكن المقدسة، وأنها لا تدخر وسعاً مادياً أو معنوياً ًفى تذليل المصاعب وتسهيل الأمور، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم.

وثمن المؤتمر الثالث للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ما يشهده الحج عامًا بعد عام من تحسين وتطوير فى منظومة المشاريع والخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحُجّاج فى الجانب الأمنى والتنظيمى والصحي، مؤكداً أن جهود المملكة العربية السعودية أدت لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال ما تُقدمه من خدماتٍ رائدة وجهود عظيمة خدمةً للحرمين الشريفين.


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