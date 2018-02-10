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السبت، 10 فبراير 2018 04:49 م
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"البحوث الإسلامية": مستمرون فى توعية الشباب وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف

السبت، 10 فبراير 2018 04:25 م
"البحوث الإسلامية": مستمرون فى توعية الشباب وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية


كتب لؤى على
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تفقد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب القطاعات العارضة داخل الجناح في اليوم الأخير للمعرض بداية من مجمع البحوث الإسلامية ومكتبة الأزهر المركزية، ومرصد الأزهر للترجمة، وقطاع المعاهد، وبانوراما الأزهر، ورابطة خريجي الأزهر.
 
وأكد الأمين العام خلال جولته أن تواجد الأزهر الشريف هذا العام بمعرض الكتاب وما حققه من إقبال جماهيري على إصداراته العلمية هو جزء من رسالته التي يقدمها على مر التاريخ في نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع من خلال الحملات التوعوية المستمرة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مختلف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف الأمين العام، أن التواصل مع الناس مستمر حتى بعد انتهاء معرض الكتاب، فالاتصال المباشر مع الجماهير وتحصين الشباب من مخاطر الفكر المنحرف الذي تروج له جماعات التطرف والغلو هو من أهم تحدياتنا خلال المرحلة الراهنة وهو ما ظهر واضحنا في الإصدارات الفكرية التي قدمها مجمع البحوث الإسلامية في معرض الكتاب لمجموعة من كبار علماء الأزهر.
 
 

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معرض الكتاب

مجمع البحوث الاسلامية



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