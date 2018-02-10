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السبت، 10 فبراير 2018 09:41 ص
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البحرية الأمريكية تحقق مع 12 بحارا بتهمة تعاطى المخدرات فى اليابان

السبت، 10 فبراير 2018 09:30 ص
البحرية الأمريكية تحقق مع 12 بحارا بتهمة تعاطى المخدرات فى اليابان البحرية الأمريكية ـ صورة أرشيفية


طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم السبت، بدء التحقيق فى التهم الموجهة لبحارة أمريكيين متمركزين فى اليابان بتعاطى وتوزيع المخدرات.

وذكرت البحرية الأمريكية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه يخضع للتحقيق ما لا يقل عن 12 بحارا أمريكيا يخدمون على متن حاملة الطائرات رونالد ريجان فى يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا اليابانية.

وقال البيان إن البحرية الأمريكية لا تتسامح مطلقا مع تعاطى المخدرات وتأخذ جميع الادعاءات بشأن سوء سلوك جميع التابعين لها من بحارة ومدنيين بجدية، ولم يضف البيان تفاصيل الادعاءات أو الأسباب التى أدت إلى التحقيق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أمس الجمعة، أن البحارة الأمريكيين يشتبه فى شرائهم وترويجهم وتعاطيهم لبعض أنواع المخدرات، وأن البحرية الأمريكية تحقق فى ما إذا كانوا يوزعون تلك المخدرات على المواطنين اليابانيين أم لا.

وأوضح التقرير أن البحرية الأمريكية علمت عن الاشتباه فى بيع المخدرات يوم الثلاثاء الماضي، عندما تلقت بعض المعلومات عن تناول المخدرات من قبل ضابط صغير.

وظهرت تلك القضية بعد أيام قليلة من إصدار قرار بمنع طاقم رونالد ريجان من شرب الكحول لمدة يومين بعدما تسبب بعض أعضاء الطاقم فى شغب ناتج عن الإفراط فى تناول الكحوليات.

يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت قد عادت إلى يوكوسوكا فى شهر ديسمبر الماضى بعد انتهائها من رحلة استمرت لمدة ثلاثة أشهر تضمنت القيام بدوريات، والمشاركة فى تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية فى بحر اليابان، فى ظل تزايد الأنشطة الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وتخضع المركبة حاليا لفحص منتظم.


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