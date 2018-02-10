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الاحتلال الإسرائيلى يمنع فلسطينيا من ترميم منزله بالخليل ويعتقل طفلا

السبت، 10 فبراير 2018 08:05 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع فلسطينيا من ترميم منزله بالخليل ويعتقل طفلا قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطناً فلسطينيا يسكن فى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من ترميم وصيانة منزله، وصادرت معدات عمّال، وسط تهديدات من المستوطنين الإسرائيليين لصاحب المنزل.

وأفاد مفيد الشرباتي، صاحب المنزل، فى تصريح له بأنه فوجئ خلال عمل مجموعة من العمال فى منزله، بقيام سلطات الاحتلال بمداهمة منزله وتهديد العمال ومصادرة معداتهم.

يشار إلى أن منزل الشرباتى يقع فى شارع الشهداء، وتبعد عنه البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" عدة أمتار وكثيراً ما تعرّض الشرباتى وأفراد أسرته للمضايقات والاعتداءات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون تنفيذ مخطط يقضى بإخلاء شارع الشهداء من السكان الفلسطينيين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلاً قرب الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قرب الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، الطفل محمد أحمد شلالدة (15 عاماً)، بزعم حيازته سكيناً.


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الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الخليل

اسرائيل



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