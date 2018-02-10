"الإعلاميين" تطالب بعدم اعتماد "التواصل الاجتماعى" مصدرا لأخبار "سيناء 2018"





كتب محمد السيد

أعلن حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين عن دعمه الكامل ومجلس النقابة للقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية فى العملية سيناء 2018 لدحر الإرهاب وقوى الشر وتطهير بقعة غالية من أرض الوطن التى طالما رويت بتضحيات ودماء أبناء هذا الشعب العظيم فى سبيل الدفاع عنها، متابعة :" كلنا ثقة فى المولى ثم فى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أبناءنا البواسل من رجال القوات المسلحة و الشرطة، الذين جادوا بالغالى والنفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن".

وطالب الكنيسى فى بيان له، جميع الإعلاميين تحرى الدقة فيما يبث عن العملية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم اعتماد وسائل التواصل الاجتماعى كمصدر للأخبار، وعدم السعى وراء السبق على حساب أمن مصر القومى.

وذكر حمدى الكنيسى أن النقابة كلفت لجنة المتابعة و الرصد بمتابعة الاداء الإعلامى على الشاشات و إعداد تقرير بالحالة الإعلامية اثناء العملية "سيناء 2018".