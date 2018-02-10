الأوقاف: تنقية جداول المستفيدين من إعانات البر والسعى لزيادة المساعدات





كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه خلال شهر سيتم النظر على جميع المقيدين على باب البر بالوزارة لدراسة رفع المساعدات وتنقية جداول المستفيدين فعليا، عن طريق بحث اجتماعى جديد، بهدف تعظيم المبالغ وإيصالها للمستحقين.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة التدخل السريع وإدارة الأزمات، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، بغرض المحافظة على أملاك الوقف وسرعة التعامل مع الشكاوى والاعتداءات، أو شكاوى تتعلق بتأخر الانتهاء من المساجد وغيرها، موضحا أنه تم إعادة تطوير هيكلة إدارات الوزارة، كما تم استحداث إدارات جديدة منها الإدارة العامة للامتحانات، كما سيتم الإعلان قريبا عن إعادة هيكلة وتطوير قطاع التفتيش حيث يعد من أهم الإدارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماعا هاما اليوم السبت، بقيادات الوزارة لشرح استراتيجية الدعوة ودور الأئمة الداعم للدولة الوطنية والقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب، وشرح مبادرة الوزارة فى الإسهام بتوفير 50 مليون جنيه سنويا من باب البر لمساعدة العمالة الحرفية اليومية وغير المنتظمة عند الحاجة، وبعض القضايا الأخرى.