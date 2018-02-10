الأنبا مرقس: كورال كوجى قدم تراتيل سماوية ويسهم فى تعليم الأطفال

سارة علام

أعرب الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة عن سعادته بكورال كوجى للأطفال الذى احتضنه مسرح الأنبا رويس بالعباسية أمس واليوم.

ووصف أسقف شبرا المشرف على قناة كوجى للأطفال الكورال بالتراتيل السماوية التى تسهم فى تعليم الأطفال قيم مسيحية وتنقل لهم تراث الكنيسة فى هذه العمر المبكرة، مؤكدًا أن الكورال حظى بإشراف القمص مارتيروس فوكيه وكيل اللجنةالتنفيذية للقناة.

وقدم الكورال 12 ترنيمة جديدة ولحن، بقيادة المايسترو عمانوئيل سعد الذى قام بالتوزيع الموسيقى للترانيم، حيث يضم كورال كوجى 260 طفلا وطفلة من 28 كنيسة بإيبارشية شبرا الخيمة. وغمرت السعادة قلوب الأطفال والكبار من جمهور الحفل قبل حيث كان فى استقبالهم شخصية "كوجي" والعديد من العرائس، حيث تناول الجميع الصور التذكارية معهم.