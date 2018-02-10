الأنبا مرقس: كورال كوجى قدم تراتيل سماوية ويسهم فى تعليم الأطفال

الأنبا مرقس: كورال كوجى قدم تراتيل سماوية ويسهم فى تعليم الأطفالالسبت، 10 فبراير 2018 11:38 م
كورال كوجى للأطفال
سارة علام
إضافة تعليق
أعرب الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة عن سعادته بكورال كوجى للأطفال الذى احتضنه مسرح الأنبا رويس بالعباسية أمس واليوم.
ووصف أسقف شبرا المشرف على قناة كوجى للأطفال الكورال بالتراتيل السماوية التى تسهم فى تعليم الأطفال قيم مسيحية وتنقل لهم تراث الكنيسة فى هذه العمر المبكرة، مؤكدًا أن الكورال حظى بإشراف القمص مارتيروس فوكيه وكيل اللجنةالتنفيذية للقناة.
وقدم الكورال 12 ترنيمة جديدة ولحن، بقيادة المايسترو عمانوئيل سعد الذى قام بالتوزيع الموسيقى للترانيم، حيث يضم كورال كوجى 260 طفلا وطفلة من 28 كنيسة بإيبارشية شبرا الخيمة. وغمرت السعادة قلوب الأطفال والكبار من جمهور الحفل قبل حيث كان فى استقبالهم شخصية "كوجي" والعديد من العرائس، حيث تناول الجميع الصور التذكارية معهم.
جانب من الكورال
كورال كوجي للأطفال
إضافة تعليق
مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة
سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة