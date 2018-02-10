الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لمفاوضات نزع النووى من شبه الجزيرة الكورية





نيويورك أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، رئيس مجلس الشعب فى كوريا الشمالية كيم يونج نام، إلى مفاوضات حول جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

وقال مساعد المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق - فى تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الجمعة - إن جوتيريش أجرى محادثة مقتضبة مع كيم يونج نام فى مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية، التى تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2018.

وحضر الأمين العام وكيم يونج نام مراسم افتتاح الألعاب ، وكذلك مأدبة العشاء التى أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

وقال فرحان حق أن جوتيريش أكد لرئيس مجلس الشعب فى كوريا الشمالية - الذى يرأس وفد بلاده إلى الألعاب الأولمبية فى بيونج تشانج - أنه يأمل أن تستخدم جميع الأطراف الحوار من أجل تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى بطريقة سلمية.