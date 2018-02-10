اضبط مخالفة.. عامود إنارة متهالك يثير الرعب بين الأهالى بالمنوفية

اضبط مخالفة.. عامود إنارة متهالك يثير الرعب بين الأهالى بالمنوفيةالسبت، 10 فبراير 2018 07:54 ص
العمود المتهالك
المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من الرعب الشديد بين المواطنين بمنطقة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقي بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
واشتكى الأهالى من وجود عامود إنارة متهالك بشكل كبير، حيث قام الأهالى برط العامود بالحبال خشية سقوطه على الأطفال، وأكد الأهالى أنهم ناشدوا أكثر من مرة المسئولين بأن يتم استبدال هذا العامود حتى لا يتسبب فى كارثة ولكن دون أى رد.
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