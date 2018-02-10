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اضبط مخالفة.. أهالي قرية البصارطة بدمياط يشكون من ضعف التيار الكهربائي

السبت، 10 فبراير 2018 06:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالي قرية البصارطة بدمياط يشكون من ضعف التيار الكهربائي التيار الكهربائي


دمياط-معتز الشربينى
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تعددت شكوى أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط من ضعف التيار الكهربائي وخاصة منطقة مجمع عمر بن الخطاب بالرغم من تواجد عشرات الورش الإنتاجية والصناعية بالقرية والتي تحتاج إلى تشغيل ماكينات تعتمد على الكهرباء.

وطالب الأهالي بتوفير محول كهربائي كبير يسعى لاحتياجات المناطق التي تضم ورش صناعة الأثاث.

"اليوم السابع" استمع إلى شكاوى الأهالي الذين أعلنوا عن تضررهم من انخفاض الجهد الكهربائي الذي  تسبب قي الإضرار بالأجهزة الكهربائية التى يستخدمونها فى تشغيل الورش الصناعية. 

قال احمد طلعت صاحب ورشة صناعة أثاث  منذ ما يقرب من  20 عاما كان لا يوجد ورش نجارة ولا مصانع  أثاث بالمنطقة وكانت الكهرباء جيدة وتناسب حجم العمل بها و لا تسبب تلف الأجهزة الكهربية، ولكن الآن وبعد أن  تم فتح العديد من الورش والمصانع وماكينات الشق أصبح الجهد الكهربائي لا يناسب الاحتياجات مما أثر على جميع الأجهزة الموجودة بالمنازل والورش والمصانع الموجودة  بالمنطقة وأدي إلى ضعف دائم للكهرباء مضيفا لقد تقدمنا بعدة شكاوى لجميع الجهات المسئولة بالمحافظة دون استجابة.

وأضاف شعبان عياد صاحب ورشة أن اغلب ورش الأثاث بالقرية يتم إغلاق أبوابها  مبكرا بسبب ضعف التيارالكهربائي الذي لا يسمح بتشغيل الآلات والأجهزة الخاصة  بالتشغيل مشيرا إلى انه  يتم إصلاح الأجهزة ولف المواتير الموجودة بكل ورشة ومنزل شهريا بسبب تعطلها بسبب ضعف التيار الكهربائي، وطالب بتوفير محول كهرباء كبير يسع احتياجات المنطقة.


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