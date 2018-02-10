استقالة المسئولة الثالثة فى وزارة العدل الأمريكية





واشنطن (أ ف ب)

قدّمت المسئولة الثالثة فى وزارة العدل الأمريكية راشل براند استقالتها من منصبها بعد تسعة اشهر فقط على توليها مهماتها، بحسب ما اعلنت الوزارة فى بيان الجمعة.

ونقل بين الوزارة عن وزير العدل جف سيشنز قوله "اعلم ان الجميع فى الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة فى القطاع الخاص".

وقبل صدور بيان الوزارة، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد اوردت ان براند استقالت وانها ستعمل فى القطاع الخاص، وتأتى استقالة براند المتخصصة فى قانون الامن القومى فى الوقت الذى تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الاميركى دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين للمحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق فى تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وكان المسؤولون فى المعارضة الديموقرطية قد حذروا الرئيس دونالد ترامب من اقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال قادة الديموقراطيين فى الكونغرس فى رسالة الى ترامب ان "اقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او المدعى مولر يمكن ان تتسبب بازمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون.