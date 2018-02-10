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استخراج ربة منزل وابنتها أحياء من تحت أنقاض منزلهما فى جرجا بسوهاج

السبت، 10 فبراير 2018 07:58 ص
استخراج ربة منزل وابنتها أحياء من تحت أنقاض منزلهما فى جرجا بسوهاج انهيار منزل - صورة أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه من استخراج ربة منزل وابنتها من تحت أنقاض منزلهما المنهار جزئيا بناحية قرية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا ووجود إصابات متفرقه بهن.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل ووجود مصابتين.

 

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز انهيار جزء من سقف الطابق الأول من منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب ملك فتحى بباوى بشاى 65 سنة عامل.

 

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من استخراج  "ن ج ر" 50 سنة ربة منزل زوجة مالك المنزل، و "م ف ب" 17 سنة طالبة ابنته من تحت الأنقاض وتبين إصابتهما "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقلهن للمستشفى المركزى.

 

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفى الشبهة الجنائية، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 579 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة. 


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