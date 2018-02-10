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ارتفاع عدد مصابى حريق عقار الدروس الخصوصية بدمياط لـ22 حالة

السبت، 10 فبراير 2018 11:30 م
ارتفاع عدد مصابى حريق عقار الدروس الخصوصية بدمياط لـ22 حالة حريق - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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تجددت النيران مرة أخرى بمحل بيع المحمول المحترق بميدان سرور وسط مدينة دمياط، وطلبت قوات الدفاع المدنى بإزالة أحد حوائط المحل حتى يتمكن رجال الإطفاء من الدخول للسيطرة على النيران وتبريد حوائط المنزل.

 

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة دمياط بأحد اللوادر الذى أزالت حائط المحل، وتمكن رجال الإطفاء من دخول المحل والسيطرة على الحريق.

 

فيما دفع مرفق إسعاف دمياط بـ16 سيارة إسعاف من أجل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

ونقلت سيارات الإسعاف 22 طالبًا أصيبوا باختناقات إلى مستشفى دمياط العام، وتم علاجهم وغادروا المستشفى.


وكانت قوات الحماية المدنية بدمياط قد تمكنت من السيطرة على الحريق، الذى نشب بمحل لبيع المحمول بإحدى العقارات السكنية أمام مدرسة محمد عبده بمدينة دمياط، حيث يوجد عدة مراكز للدروس الخصوصية بالعقار.

وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى. 
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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