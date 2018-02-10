اتحاد المصارف العربية يوصى بتقليل استخدام النقد لمكافحة تمويل الإرهاب

كتب – أحمد يعقوب

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف، ملتقى مصرفيا عربيا حول موضوع مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها فى الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10/2/2018، حيث أوصى الملتقى باستعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقًا للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة فى كل بنك.

وأكد الملتقى أهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفى والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع فى قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.

ولفت الملتقى إلى أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور فى الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية فى تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.

وحث البنوك العربية على الاستثمار فى التكنولوجيا المالية لاسيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا فى مجال قواعد البيانات، وحث القطاع المصرفى على التطوير السريع والمستمر فى الخدمات المالية التكنولوجية سواء فى توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر، وتكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات فى مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة.

وأكد الملتقى أهمية اتخاذ البنوك منهجًا شاملاً قائمًا على المخاطر يأخذ فى الاعتبار كل عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر، وتعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وحث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية؛ بهدف تحديد متطلبات التغيير وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمى فى إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وضرورة توافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التى تفرضها المعاملات المالية الحديثة .

وافتتح أعمال الملتقى محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وعبد الحفيظ منصور رئيس الدورة الحالية لمجوعة مينا فاتف الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة لبنان ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من 9 دول عربية، وتحدث فى أعمال الملتقى على مدار 11 جلسة 24 متحدثًا من مصر وعـدة دول عربية.