video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد المصارف العربية يوصى بتقليل استخدام النقد لمكافحة تمويل الإرهاب

السبت، 10 فبراير 2018 04:49 م
اتحاد المصارف العربية يوصى بتقليل استخدام النقد لمكافحة تمويل الإرهاب ملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها


كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف، ملتقى مصرفيا عربيا حول موضوع مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها فى الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10/2/2018، حيث أوصى الملتقى باستعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقًا للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة فى كل بنك.

 

وأكد الملتقى أهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفى والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع فى قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.

 

ولفت الملتقى إلى أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور فى الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية فى تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.

 

وحث البنوك العربية على الاستثمار فى التكنولوجيا المالية لاسيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا فى مجال قواعد البيانات، وحث القطاع المصرفى على التطوير السريع والمستمر فى الخدمات المالية التكنولوجية سواء فى توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر، وتكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات فى مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة.

 

وأكد الملتقى أهمية اتخاذ البنوك منهجًا شاملاً قائمًا على المخاطر يأخذ فى الاعتبار كل عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر، وتعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وحث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية؛ بهدف تحديد متطلبات التغيير وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمى فى إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وضرورة توافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التى تفرضها المعاملات المالية الحديثة .

 

وافتتح أعمال الملتقى محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وعبد الحفيظ منصور رئيس الدورة الحالية لمجوعة مينا فاتف الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة لبنان ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من 9 دول عربية، وتحدث فى أعمال الملتقى على مدار 11 جلسة 24 متحدثًا من مصر وعـدة دول عربية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جمارك نويبع" تحبط محاولة مسافر تهريب 283 ألف جنيه إلى الأردن

البنك العربى الأفريقى يشترك فى تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية

البنك المركزى

أخبار الاقتصاد

تمويل الإرهاب

المخاطر

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

خالد صلاح يكتب : سيناء 2018 .. الله مولانا ولا مولى لهم

خالد صلاح يكتب : سيناء 2018 .. الله مولانا ولا مولى لهم

افرحى يا أم الشهيد .. العملية "سيناء 2018" تثأر لأبطال مصر.. أرملة المقدم أحمد المنسى: "مطمنين على مصر ونارنا بردت".. ووالدة النقيب محمد عبده: "كلنا فداء للبلد".. ووالد المجند نجم: "ولادى كلهم ميغلوش على مصر"

افرحى يا أم الشهيد .. العملية "سيناء 2018" تثأر لأبطال مصر.. أرملة المقدم أحمد المنسى: "مطمنين على مصر ونارنا بردت".. ووالدة النقيب محمد عبده: "كلنا فداء للبلد".. ووالد المجند نجم: "ولادى كلهم ميغلوش على مصر"

فيديو.. إسرائيل تتحرش بـ"الأسد".. الطيران السورى يسقط طائرة F16 لقوات الاحتلال بعد مناوشات قرب الجولان.. نتنياهو يصعد بالمصادقة على استمرار العملية ضد دمشق.. وتقارير: الاحتلال زعم تهديد بشار بضرب مطار بن جوريون

فيديو.. إسرائيل تتحرش بـ"الأسد".. الطيران السورى يسقط طائرة F16 لقوات الاحتلال بعد مناوشات قرب الجولان.. نتنياهو يصعد بالمصادقة على استمرار العملية ضد دمشق.. وتقارير: الاحتلال زعم تهديد بشار بضرب مطار بن جوريون

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

"3" ميداليات متنوعة حصيلة مصر فى بطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

"3" ميداليات متنوعة حصيلة مصر فى بطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة