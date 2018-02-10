اتحاد المستثمرين: غرفة عمليات لتحفيز المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة





كتب هانى الحوتى

قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنشاء أول غرفة عمليات لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشكل الاتحاد لجنة برئاسة الدكتور محمد حلمى هلال، على أن تتولى توحيد الجهود بين القطاع الاستثمارى على دفع المواطنين للنزول للمشاركة بالانتخابات لإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم الخارجى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، قد عقد اجتماع استتثنائى الأسبوع الماضى، لإعلان دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وعرض خلال الاجتماع تقريراً عن أهم إنجازات الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية، وبحث سبل تحفيز المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الهام بما يساهم فى تقديم صورة مشرفة للعالم، ويرسم خارطة طريق لمصر لسنوات قادمة.

طرح أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عددا من المقترحات لتحفيز مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزها تخصيص لجان للعمال الوافدين بالمناطق الصناعية، لإعطائهم الفرصة للمشاركة بالعملية الانتخابية مع انتظام العمل فى الوقت نفسه، كما طرحوا منح العاملين حوافز للمشاركة سواء تيسيرات بتقليل مدة ساعات العمل ليتمكنوا بالمشاركة، أو منح حوافز مادية وعينية للعامل الذى يدلى بصوته.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 من مارس المقبل، ويتنافس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وذلك بعد أن حصل المرشح الأول على 161 ألفا و707 تأييدات من المواطنين و549 تزكية من أعضاء البرلمان، بينما حصل الثانى على 20 تزكية من أعضاء البرلمان.