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اتحاد العمال يدعو عمال مصر للتواصل والحشد لانتخاب الرئيس “السيسى”

السبت، 10 فبراير 2018 10:12 م
اتحاد العمال يدعو عمال مصر للتواصل والحشد لانتخاب الرئيس “السيسى” جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر


كتب محمود راغب
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أكد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية التحرك العمالى داخل مواقع العمل والقرى والمدن لحث المواطنين بما فيهم القواعد العمالية على ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشدد المراغى على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وطالب فى بيان عاجل لرؤساء النقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات بضرورة استمرار التواجد وسط العمال وعقد المؤتمرات الميدانية لشرح الانجازات والمشروعات العملاقة التى أقيمت فى عهد الرئيس السيسى والدعوة للمساهمة الفاعلة فى العمل وزيادة الإنتاج من أجل تحقيق الآمال والطموحات المرجوة فى المستقبل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها الدعوة لرؤساء النقابات العامة والاتحادات المحلية العمالية لحضور الاجتماع الهام المقرر عقده يوم الاثنين القادم بمقر الاتحاد العام بـ90 شارع الجلاء فى رمسيس.

كما وجه المركز الاعلامى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدعوة لجميع عمال مصر الأوفياء ومنظماتهم النقابية بالتواصل مع المركز فى أى وقت على موقع الاتحاد العام الرسمى (www.etufegypt.com) او من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد العام على العنوان (http://www.facebook.com/etufegypt).

 

 


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عمال مصر

اتحاد عمال مصر

جبالى المراغى

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