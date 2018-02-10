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إصابة 6 عمال فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 10 فبراير 2018 04:32 م
إصابة 6 عمال فى حادث تصادم بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي
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وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما رحلات، والأخرى أجرة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، أمام مصنع السيراميك فى اتجاه القاهرة، ما أدى إلى إصابة 6 عمال، كانوا فى السيارة الأجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وإصابة 6 عمال، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، فى اتجاه القاهرة، أمام مصنع السيراميك.

 

وتبين أن حادث تصادم وقع بين السيارة رقم 346 رحلات الفيوم، قيادة "صلاح حمدان.ج" (45 سنة-سائق)، ومقيم زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، والسيارة رقم 8369 ف ن د أجرة قيادة "عمر.أ.س" (30 سنة-سائق)، ومقيم بقرية قصر رشوان بمركز طامية، ما أدى لإصابة 6 من مرافقيه، وهم: "نجم السيد.ع" (49 سنة-عامل)، مصاب بكدمة بالصدر، و"منى.إ.م" (42 سنة-ربة منزل)، مصابة بخلع بالكتف الأيمن، و"فاتن.م.م" (41 سنة-ربة منزل)، مصابة بخلع بالكتف الأيمن، و"إسلام.ع.ق" (23 سنة-عامل)، مصاب بكدمات بالضلوع.

 

كما أسفر الحادث، بحسب البيان الأمنى، عن إصابة كلا من "ثناء.ع.ع" (50 سنة-ربة منزل)، مصابة بكدمات بالعمود الفقرى، و" عبدالله.ر.أ" (50 سنة-عامل)، مصاب بكدمات بالساقين، وجميعهم عمال بمصنع السيراميك، ويقيمون ببندر سنورس بالفيوم، وأن الحادث بسبب التوقف المفاجئ للسيارة الأولى، ما أدى لاصطدام الثانية بها من الخلف، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج، وتقرر خروجهم.

 

تحرر محضر بالواقعة، رقم 3127 لسنة 2018 مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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