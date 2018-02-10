إصابة شاب بطعنة سكين إثر مشاجرة بحى المناخ فى بور سعيد





بورسعيد – محمد فرج

أصيب منذ قليل وحيد محمد أحمد 21 سنة بطعنة بالصدر والبطن إثر مشاجرة بمحيط مستشفى المصح البحرى بحى المناخ ببورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد إخطارا يفيد وصول وحيد محمد أحمد شاب يناهز 21 عاما إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام متأثرا بجرح غائر بالصدر والبطن نتيجة طعنه بسكين إثر مشاجرة بمحيط مستشفى المصح البحرى بحى المناخ وحالته العامة حرجة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .