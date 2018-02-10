video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شاب بطعنة سكين إثر مشاجرة بحى المناخ فى بور سعيد

السبت، 10 فبراير 2018 09:16 م
إصابة شاب بطعنة سكين إثر مشاجرة بحى المناخ فى بور سعيد مشاجرة - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أصيب منذ قليل وحيد محمد أحمد 21 سنة بطعنة بالصدر والبطن إثر مشاجرة بمحيط مستشفى المصح البحرى بحى المناخ ببورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد إخطارا يفيد وصول وحيد محمد أحمد شاب يناهز 21 عاما إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام متأثرا بجرح غائر بالصدر والبطن نتيجة طعنه بسكين إثر مشاجرة بمحيط مستشفى المصح البحرى بحى المناخ وحالته العامة حرجة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث أخميم بسوهاج تضبط رشاش بورسعيد و260 قرص تامول بحوزة عاملين

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اصابة شاب

مشاجرة بحى المناخ



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة