video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل تدعو روسيا إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد فى سوريا

السبت، 10 فبراير 2018 07:10 م
إسرائيل تدعو روسيا إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد فى سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحكومة الإسرائيلية دعت ، اليوم السبت ، الحكومة الروسية إلى "التدخل ومنع مزيد من التصعيد فى سوريا بعد وصول التوتر مع القوات السورية والإيرانية هناك إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء النزاع فى سوريا قبل ما يقرب من 8 سنوات".

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مصادر دبلوماسية " إن السلطات الإسرائيلية تتواصل مع مسئولين فى موسكو لإيصال رسالة إلى سوريا وإيران ؛ مفادها أن تل أبيب لا ترغب فى مزيد من التصعيد رغم إسقاط القوات السورية مقاتلة إسرائيلية فى شمال إسرائيل صباح اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين أرسلوا رسائل تهدئة إلى واشنطن مشابهة لتلك التى أُرسلت إلى موسكو.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت موسكو أن التصعيد الذى جرى اليوم دليل على صحة تحذيراتها من تنامى النفوذ الإيرانى فى سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت ، فى وقت سابق اليوم ، عن قلقها العميق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أى أعمال يمكن أن تؤدى إلى تعقيد أكبر للوضع الراهن ، مؤكدة ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضى سوريا وبلدان المنطقة الأخرى دون قيد أو شرط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل: قصف سوريا هو الأوسع منذ حرب لبنان الأولى عام 1978

إسرائيل

روسيا

سوريا

اسقاط طائرة اسرائيلية



لا تفوتك
الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة