إسرائيل تدعو روسيا إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد فى سوريا





(أ ش أ)

قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحكومة الإسرائيلية دعت ، اليوم السبت ، الحكومة الروسية إلى "التدخل ومنع مزيد من التصعيد فى سوريا بعد وصول التوتر مع القوات السورية والإيرانية هناك إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء النزاع فى سوريا قبل ما يقرب من 8 سنوات".

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مصادر دبلوماسية " إن السلطات الإسرائيلية تتواصل مع مسئولين فى موسكو لإيصال رسالة إلى سوريا وإيران ؛ مفادها أن تل أبيب لا ترغب فى مزيد من التصعيد رغم إسقاط القوات السورية مقاتلة إسرائيلية فى شمال إسرائيل صباح اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين أرسلوا رسائل تهدئة إلى واشنطن مشابهة لتلك التى أُرسلت إلى موسكو.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت موسكو أن التصعيد الذى جرى اليوم دليل على صحة تحذيراتها من تنامى النفوذ الإيرانى فى سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت ، فى وقت سابق اليوم ، عن قلقها العميق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أى أعمال يمكن أن تؤدى إلى تعقيد أكبر للوضع الراهن ، مؤكدة ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضى سوريا وبلدان المنطقة الأخرى دون قيد أو شرط.