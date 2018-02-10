إذاعة جنوب الصعيد تكرم الفائزين فى المسابقة الدينية بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح - ندى سليم

نظمت إذاعة جنوب الصعيد بأسوان، اليوم السبت، احتفالية توزيع جوائز المسابقة الدينية لطلاب العلم وحفظة القرآن الكريم بمحافظتى أسوان والأقصر.

بدأ الحفل، الذى عقد داخل أحد قاعات فنادق مدينة أسوان، بتلاوة آيات من القران الكريم، وأعقبه كلمات ترحيب من ضيوف الحفل والقائمين على التنظيم، ثم توزيع جوائز الحفل وهى عبارة عن جوائز مادية وعينية، على 53 فائزاً وفائزة.

حضر الاحتفالية، الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وزغلول محمود، ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، ومتولى العمريطى، رئيس مؤسسة دار الرحمة للأعمال الخيرية، وكوكبة من الإذاعيين والإعلاميين بأسوان.

وأكد محمود الطونابى، كبير مذيعين بإذاعة جنوب الصعيد، لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية تأتى لتكريم الفائزين فى مسابقتى "براعم القران" و"القيم الإنسانية فى الآيات القرآنية"، والتى أذيعت عبر أثير إذاعة جنوب الصعيد خلال شهر رمضان الماضى، تحت إشراف الشيخان رمضان أبو طربوش، وشعبان السيد، عالما القراءات، موضحاً بأن المسابقة الأولى كانت أسئلتها فى حفظ القران الكريم عبر الهواء مباشرة، والمسابقة الثانية كانت أسئلتها حول القيم الإنسانية فى القرآن الكريم كالتسامح، وقبول الآخر، وغير ذلك، وكانت ترسل الإجابات عبر خطابات.