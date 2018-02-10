إخلاء عقار من السكان بسبب حريق مخزن بويات فى السلام





كتب عبد الرحمن سيد

أخلى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عقار من السكان، والذى امتدت السنة النيران التى اندلعت فى مخزن بويات بمدينة السلام، تحسبا لوقوع مصابين وتم إنقاذ 3 أسر، وإخراجهم من العقار وسط تمركز رجال الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحد المخازن فى السلام، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم الدفع بـسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران.