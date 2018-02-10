إخلاء عقار من السكان بسبب حريق مخزن بويات فى السلام

محاولات للسيطرة على حريق مخزن بويات بالسلام-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أخلى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عقار من السكان، والذى امتدت السنة النيران التى اندلعت فى مخزن بويات بمدينة السلام، تحسبا لوقوع مصابين وتم إنقاذ 3 أسر، وإخراجهم من العقار وسط تمركز رجال الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحد المخازن فى السلام، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم الدفع بـسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران.
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