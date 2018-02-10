video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إحدى ضحايا التحرش تروى حكايتها فى ندوة "كيف تصبح شوارعنا خالية من التحرش؟"

السبت، 10 فبراير 2018 10:26 م
إحدى ضحايا التحرش تروى حكايتها فى ندوة "كيف تصبح شوارعنا خالية من التحرش؟" ظاهرة التحرش الجنسى


كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تستضيف إحدى المؤسسات الحقوقية الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان "كيف تصبح شوارعنا خالية من التحرش الجنسى".

 

ويتحدث فى الندوة التى تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا كل من دكتور نهى حسين عسل حول ظاهرة التحرش فى المجتمع المصرى الأسباب والنتائج ورؤية للقضاء على التحرش.

 

وتتحدث الدكتورة شيماء إبراهيم مرعى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، حول استراتيجيات مواجهة ظاهرة التحرش فى المجتمع المصرى.

 

وتعرض الناشطة الحقوقية بسمة محمود واقعة التحرش التى تعرضت لها، وكيف تحمى الأنثى نفسها فى حالة التحرش كما تتناول الآثار النفسية التى تصيب الأنثى من جراء واقعة التحرش.

 

ويعتبر التحرش الجنسى من أكبر المشكلات التى تعانى منها النساء فى مجتمعنا، وقد شجعت حملة Me too” " أو "و أنا أيضا" الفتيات على التحدث عن واقعات التحرش التى تعرضن لها بخلاف الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى والتى تمنع كثير من الفتيات من الكلام فى هذه الحالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس قاتل العواجيز بالدويقة بتهمة قتل وحرق جثة مدرس وعامل 15 يوما

فيديو.. شاهدة تروى تفاصيل جريمة قتل ممرضة على يد زوجها بمصر القديمة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

التحرش

مجتمع مدنى

مواجهة التحرش

مؤسسة أصوات واعدة

التحرش الجنسى

بسمه محمود

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة