إحدى ضحايا التحرش تروى حكايتها فى ندوة "كيف تصبح شوارعنا خالية من التحرش؟"





كتب أحمد إسماعيل

تستضيف إحدى المؤسسات الحقوقية الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان "كيف تصبح شوارعنا خالية من التحرش الجنسى".

ويتحدث فى الندوة التى تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا كل من دكتور نهى حسين عسل حول ظاهرة التحرش فى المجتمع المصرى الأسباب والنتائج ورؤية للقضاء على التحرش.

وتتحدث الدكتورة شيماء إبراهيم مرعى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، حول استراتيجيات مواجهة ظاهرة التحرش فى المجتمع المصرى.

وتعرض الناشطة الحقوقية بسمة محمود واقعة التحرش التى تعرضت لها، وكيف تحمى الأنثى نفسها فى حالة التحرش كما تتناول الآثار النفسية التى تصيب الأنثى من جراء واقعة التحرش.

ويعتبر التحرش الجنسى من أكبر المشكلات التى تعانى منها النساء فى مجتمعنا، وقد شجعت حملة Me too” " أو "و أنا أيضا" الفتيات على التحدث عن واقعات التحرش التى تعرضن لها بخلاف الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى والتى تمنع كثير من الفتيات من الكلام فى هذه الحالات.