إحالة آمين جمعية استهلاكية في الشرقية للنيابة لتجميعة السلع المدعمة





الشرقية - إيمان مهنى

أحالت مديرية التموين بالشرقية، بإشراف فايزة عبد الرحمن وكيله الوزارة، أمين عهدة في جمعية استهلاكية للنيابة، لتجمعية السلع المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ علي 1200 زجاجة زيت.

وذلك بعدما تمكنت حملة الرقابة التموينية بالشرقية، برئاسة جمال زيدان مدير عام الرقابة، وعضوية كلا من إبراهيم الشيخ و محمود جبر مفتشى الرقابة التموينية، من ضبط آمين عهده فرع شركة الجملة بناحية مركز أبوحماد، وذلك لتجميعة 100 كرتونة زيت تموينى يصرف للتجار التموينين لتوزيعها للمواطنين أصحاب البطاقات االتموينية، والمدعمة من الدولة باجمالى عدد 1200 زجاجة زيت، بغرض بيعها فى السوق السوداء بقصد التربح، حرر المحضر رقم 48 لسنه 2018 جنح ابوحماد أمن دولة طوارئ.

وفى مجال الرقابة على المخابز، قامت إدارة الرقابة التموينية بعمل حملة مفاجئة مكبرة مسائية إمتدت، على أصحاب المخابز للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، برئاسة محمد سعد رئيس الرقابة، واسفرت الحملة من ضبط عدد 35 مخبز مخالف، وتم إخطارالإدرات المختصة، لإتخاذ شئونها بخصوص تلك المخالفات.