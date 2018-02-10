"أميجورومي" .. فن ياباني قديم يعيد "الكروشيه " بطريقة عصرية





الإسماعيلية- محمد عوض

اعتادت إسراء محمد علي ممارسة هوايتها في حياكة مشغولات الكروشية بالطريقة التقليدية التي تعلمها وهي صغيرة من جدتها ووالدتها.

قبل خمسة أعوام بدأت إسراء في العودة لهوايتها القديمة في حياكة الكروشية ولكن بطريقته اليابانية القديمة المعروفة باسم " أميجورومي، و هو فن حياكة دمى على شكل الحيوانات مجسمة صغيرة الحجم وحشوها، وأشتقت الكلمة من مزيج كلمة امي ومعناها كروشيه أو التريكو وكلمة جورومي وتعني دمية محشوة، بحسب موقع المعلومات " ويكيبيديا".

وتقول إسراء" : تعلمت الكروشية في سن صغير مع جدتي، ولكني أردت مؤخرا تطوير هوايتي ولا تقتصر علي حياكة المفروشات أو الكوفيات فقط، وبدأت البحث أن أساليب جديدة، بحياكة دمي صغيرة كهدايا لأصدقائي".

وأضافت : علمت بالبحث عبر الانترنت أن ما أقوم به له اسم معروف " أميجورومي"، مشهور في اليابان وله محترفين في روسيا وتركيا، ومن هنا بدأت تطوير مهاراتي.

وتعمل إسراء محمد كمعلمة للاقتصاد المنزلي بمدرسة إبتدائية بمدينة الإسماعيلية، وطورت طريقة التدريس لتلميذاتها وبإضافة أشكال جديدة لدروس الحياكة، حتى أحد التلميذات أتقن هذا الفن وبدأت في صناعة دمي صغيرة وتسويقها للبيع".

تقول إسراء" تدريس الكروشية بهذه الطريقة كان صعبا في البداية مع طفلات في سن الخامسة أو السادسة في المرحلة الإبتدائية ولكن مع الوقت بدأوا في اتقان الأمر ، والنتائج كانت طيبة".

وتضيف مبتسمة ، " مدير المدرسة سألني ذات مرة عن أني أمنح التلاميذ دروسا بعد وقت المدرسة، لتعجبه من جودة إنتاج الأطفال".

تعتمد إسراء في تسويق منتجاتها علي الانترنت عن طريق صفحة خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الأيام المفتوحة الي ينظمها المجلس القومي للمرأة أو المشروعات الصغيرة، " اليوم السابع" التقي بها خلال عرض مفتوح لمشروعات يتبناها المجلس القومي للمرأة بمدينة الإسماعيلية.

تقوم معلمة الإقتصاد المنزلي بجمع مهارات فنية في التشكيل المعدني ودمجه بفن نسائي قديم هو الكروشية، فبدأت بصنع دمي مرتبطة بمناسبات دينية مثل شهر رمضان أو عيد الأضحي أو دمي تصلح لهدايا في مناسبات الزواج.

أكبر إبتكاراتها هي دمية صغيرة، تلخص بها حكي قصة " ذات الرداء الأحمر" حيث صنعت ثلاث شخصيات في دمية واحدة تختلف فيها الوجوه بحسب طبقات القماش المصنوعة منها .

وتقول : رأيت الفكرة مع محموعة فتيات أعدن صياغة القصة عن طريق رسومات بسيطة وفكرت في تحويلها إلي كروشيه، كان الأمر صعبا فدمج الشخصيات في دمية واحدة، ولكن بعدما أنتهيت منها " كان الأمر رائعا".

وأضافت : ابني طلب مني أن أصنع له دمية مشابهةولكن لتحكي قصة الرجل العنكبوت الشهيرة، وحتي الآن أجدها تحديا لتحويل الدمية إلي كتلة متحركة، و لكني أحاول بمساعدة ابني .

وعن أبرز التحديات التي تواجهها تقول، " أسعار الخامات وتوفرها في مدينة الإسماعيلية حيث ألجأ إلي القاهرة لشراء الخامات والأدوات ، أيضا أرتفاع أسعارها بعد تحرير سعر صرف العملة أثر علي الإنتاج، وحاليا أعمل علي تدريب فتيات صغار أحببن الفكرة وطلبن مشاركتي في العمل ".

وأضافت " اتمني التوسع في هذا العمل أكثر مستقبلا ".