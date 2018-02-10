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أمريكا تنحاز لإسرائيل: ندعم حق تل أبيب فى الدفاع عن نفسها

السبت، 10 فبراير 2018 08:13 م
أمريكا تنحاز لإسرائيل: ندعم حق تل أبيب فى الدفاع عن نفسها سقوط طائرة إسرائيلية


رويترز
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، وجاء ذلك بعد إعلان إسرائيل أنها قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا فى سوريا بينها أنظمة سورية للدفاع الجوى.

وأضاف المتحدث أدريان رانكين جالواى "وزارة الدفاع (الأمريكية) لم تشارك فى هذه العملية العسكرية، إسرائيل أقرب حليف أمنى لنا فى المنطقة ونحن ندعم تماما حق إسرائيل الأصيل فى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها".

وتابع رانكين جالواي قائلا "نشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين ونحن نسعى لجهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة". 

 
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها. 
 

 


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