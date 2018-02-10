أسعار النفط اليوم السبت 10-2-2018.. وتراجع سعر الخام





تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10-2-2018، حيث سجل خام برنت 62.79 دولار للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكى 59.20 دولار للبرميل.



أسعار النفط

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز" واصلت كميات الخام فى خط أنابيب فورتيس ببحر الشمال، ارتفاعها بوتيرة أسرع من المتوقع عقب استئناف تشغيل خط الأنابيب.



النفط اليوم

فيما قالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 26 منصة حفر نفطية هذا الأسبوع ليصل إجمالى عدد منصات الحفر إلى 791 منصة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.



نفط

وكانت إيران عضو أوبك، قد أعلنت يوم الخميس الماضى عن خطط لزيادة إنتاجها خلال السنوات الأربع القادمة بما لا يقل عن 700 ألف برميل يومياً.