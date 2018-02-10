أسعار النفط اليوم السبت 10-2-2018.. وتراجع سعر الخام

أسعار النفط اليوم السبت 10-2-2018.. وتراجع سعر الخامالسبت، 10 فبراير 2018 02:21 م
نفط
إضافة تعليق
تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10-2-2018، حيث سجل خام برنت 62.79 دولار للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكى 59.20 دولار للبرميل.
أسعار النفط
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز" واصلت كميات الخام فى خط أنابيب فورتيس ببحر الشمال، ارتفاعها بوتيرة أسرع من المتوقع عقب استئناف تشغيل خط الأنابيب.
النفط اليوم
فيما قالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 26 منصة حفر نفطية هذا الأسبوع ليصل إجمالى عدد منصات الحفر إلى 791 منصة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.
نفط
وكانت إيران عضو أوبك، قد أعلنت يوم الخميس الماضى عن خطط لزيادة إنتاجها خلال السنوات الأربع القادمة بما لا يقل عن 700 ألف برميل يومياً.
إضافة تعليق
افرحى يا أم الشهيد .. العملية "سيناء 2018" تثأر لأبطال مصر.. أرملة المقدم أحمد المنسى: "مطمنين على مصر ونارنا بردت".. ووالدة النقيب محمد عبده: "كلنا فداء للبلد".. ووالد المجند نجم: "ولادى كلهم ميغلوش على مصر"
فيديو.. إسرائيل تتحرش بـ"الأسد".. الطيران السورى يسقط طائرة F16 لقوات الاحتلال بعد مناوشات قرب الجولان.. نتنياهو يصعد بالمصادقة على استمرار العملية ضد دمشق.. وتقارير: الاحتلال زعم تهديد بشار بضرب مطار بن جوريون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة