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أسعار الذهب اليوم السبت 10-2-2018 واستقرار سعر كل الأعيرة

السبت، 10 فبراير 2018 12:42 م
أسعار الذهب اليوم السبت 10-2-2018 واستقرار سعر كل الأعيرة مشغولات ذهبية


كتب- إسلام سعيد
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واصلت أسعار الذهب استقرارها  لليوم الثانى على التوالى، خلال تعاملات اليوم السبت 10-2-2018، حيث سجل عيار 21 سعر 645 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى للأوقية.

 

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الذهب

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 552 جنيه

عيار 21 : 645 جنيه

عيار 24 : 737 جنيه

الجنيه الذهب : 5160 جنيه

الأوقية : 1315 دولار

 

أسعار الذهب اليوم
 

وتخضع أسعار الذهب فى مصر لعدة مؤثرات، تؤدى إلى إحداث حركة فى سوق الصاغة سواء ارتفاعا أو انخفاضا، على رأس تلك المؤثرات هو سعر الأوقية عاليما، أما سعر الأوقية العالمية فتتأثر بشكل مباشر بأداء الدولار فى البورصة العالمية فكلما تعرض الدولار للتراجع ترتفع الأوقية فى التعاملات الفورية نتيجة إقبال المستثمرون عليه

 

سعر-الذهب-اليوم-3
سعر-الذهب-اليوم-

 

سعر الذهب
 

هناك بعض التفاوت الطفيف الذى قد تشهده أسعار الذهب من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر خدمة يقدمها" اليوم السابع" وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب في مصر والعالم، وأيه متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر

 

سعر-الذهب-في-مصر
سعر-الذهب-في-مصر

 


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اسعار الذهب

أسعار الذهب

سعر الذهب فى مصر

الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

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